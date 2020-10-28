"Все предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме", - доложила пресс-секретарь правительства Беларуси Александра Исаева. "Никакого экономического ущерба абсолютно нет", - вторит ей министр промышленности. Риторика подручных Лукашенко после того как начал действовать объявленный Тихановской ультиматум была вполне ожидаемой.

Уверен, что никто из лидеров белорусского протеста не надеялся на то что Лукашенко выполнит хоть одно из требований ультиматума, выпустит всех политзаключенных, прекратит избиение протестующих и уйдет в отставку. Никто не рассчитывал, что кто-либо из банды Лукашенко адекватно оценит хотя бы экономический ущерб от происходящего, не говоря уж о политическом ущербе. "Реальный сектор экономики", - использование этого "термина" пресс-секретарем правительства свидетельствует о том, что противостояние в Беларуси – это конфликт между современностью и архаикой, между 19-м веком, когда основой экономики был "реальный сектор" и 21-м веком, в котором ведущую роль играют наука, технологии, торговля, финансы и сфера обслуживания.

Данные о масштабах забастовки противоречивы. Телеграмм-канал NEXTA публикует много информации о забастовках на ведущих предприятиях Беларуси. Лукашенковский официоз тут же эти сведения опровергает, заявляя, что это были попытки организовать забастовку, которые начальству удалось предотвратить и теперь там все "дают план".

Силовики остаются главной и единственной гарантией Лукашенко. Их верность диктатору и лютость по отношению к протестующим и вообще, ко всем тем кто просто мирно ходит по улицам белорусских городов, только возрастает. О том, что у них в головах, свидетельствует выложенный в сеть ролик, в котором двое в балаклавах говорят на камеру вот такой текст:

"Я пришел служить в ОМОН не для того, чтобы играть в революцию с подростками. С белорусских улиц мы никуда не уйдем, потому что это наша страна и наш народ, который мы будем защищать. Запугать меня и моих коллег не получится. Мы защитим спокойствие женщин, стариков и детей. А если кому-то показалось, что в центре Минска можно устроить бандитские разборки, очень скоро мы дадим понять: закон — один для всех".

Видео, на котором омоновцы врываются в квартиру и избивают женщин и детей, наглядно демонстрирует как именно и кого защищают эти люди. А то, что они старательно прячут свои лица, убедительно свидетельствует о страхе, который они испытывают перед народом.

Лукашенко удалось повязать силовиков кровью. Опции перехода какой-то значимой части ОМОНа и других подразделений МВД, скорее всего, не существует. Лукашенко пытается запугать протест. Требует увольнять протестующих, отчислять из вузов студентов и увольнять преподавателей, участвующих в протестах.

"Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого – на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вуза. То же самое преподаватели, их тоже единицы, которые гадко ведут себя в вузах", - заявил Лукашенко.

Ну, и про "переход красной черты" протестующими, про их "терроризм" и про то, что с ними будут "разбираться по всей строгости закона".

Каков будет итог противостояния Лукашенко со страной, в которой явное большинство его не поддерживает, и как скоро этот итог наступит? Трудность ответа на данный вопрос в том, что ресурсы Лукашенко ясны и поддаются счету, а из ресурсов протеста верификации подлежат только численность уличных акций и разрозненные сведения о забастовках, из которых сложно выстроить общую картину забастовочного движения.

Какое-то представление о настроениях в белорусском обществе дает социологическое исследование британского аналитического центра Chatham House, результаты которого недавно обнародовал руководитель этого исследования Рыгор Астапеня.

Проведя опрос 899 белорусов, социологи установили, что более 70% выступает за то, чтобы правительство пошло на диалог с теми, кто не признает результаты выборов. 69% хочет новых, справедливых выборов. Самой важной частью опроса было выявление отношения к нынешнему противостоянию Лукашенко с оппозицией. Вот это отношение:

43,3% - поддерживают протесты

33,6% - "наблюдатели", симпатизируют оппозиции, но пока стоят в стороне

23,1% - сторонники Лукашенко

Результаты опросов, проведенных в условиях диктатуры, вызывают во многом справедливые сомнения. Тем более что пандемия вынудила проводить опрос онлайн, что дает очевидный перекос. Тем не менее, даже при таких оговорках, можно сделать вывод о том, что Лукашенко не является законным президентом Беларуси (только 10% сторонников Лукашенко считают, что выборы были справедливыми), что подавляющее большинство народа против Лукашенко и что диктатор не сможет управлять страной.

Пока наиболее вероятный сценарием белорусского противостояния – это постепенное "осыпание" режима Лукашенко, которое будет проявляться в умирании белорусской экономики в результате "итальянских" забастовок, в параличе власти распоряжения которой готовы саботировать не только активно протестующие, но и "наблюдатели", в ослаблении поддержки Кремля, который в какой-то момент может принять решение о смене диктатора на менее токсичного, что откроет для протеста новое окно возможностей.

Шансы на быстрое падение режима есть, но они очень невелики. Шансов на то, что режим Лукашенко продержится и весь свой шестой президентский срок диктатор проведет в статусе главы государства равны нулю. В борьбу с Лукашенко вступил его главный враг, которого никому не удавалось победить, – время.