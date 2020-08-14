Лукашенко впервые отреагировал на массовые забастовки в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что забастовки в стране могут очень негативно сказаться на будущей работе предприятий.

Так он прокомментировал "попытки раскачивания" трудовых коллективов, которые на фоне протестов массово не выходят на работу. Об этом белорусский лидер сказал на совещании по работе стройотрасли, передает БЕЛТА.

"Все борются за рынки. Если мы остановимся, то никогда не раскрутим свое производство. Никогда! Нас еще в это болото и подтолкнут. Людям надо это объяснить: хотите – бастуйте, хотите работать – работайте", – сказал Лукашенко о призывах к забастовкам на предприятиях.

Президент признал, что трудовые коллективы являются основой страны. Но напомнил, что даже в "тяжелые времена пандемии", он практически запретил увольнять людей, выкидывая их на улицу. Так, заверил Лукашенко, будет и сейчас, поэтому и призвал белорусов не поддаваться страйкам.

"Трудно, сложно, но и сейчас непросто. Молодцы строители, у них проще ситуация, они все заняты делом. Но, тем не менее, пытаются и строителей там качнуть и так далее. Наша позиция однозначна: мы в тяжелые времена пандемии никого не наклоняли, не заставляли. И здесь тоже никого не должны держать. Если люди хотят работать – пожалуйста. Если не хочет – мы же его на аркане не затащим", – высказался белорусский лидер.

При этом о возможных последствиях забастовок он рассказал на конкретных примерах. В частности, заявил, что остановка работы крупных предприятий на несколько дней сыграет "на руку основным конкурентам в России и Канаде".

"Если они забастуют на два дня, то конкуренты – россияне и канадцы – перекрестятся. И быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить... Ради Бога. Вы сегодня не произведете 10 тракторов, не поставите на рынок, завтра немцы приедут с американцами, привезут свою технику россияне. Тоже перекрестятся", – возмутился Лукашенко.

Отметим, что в начале совещания он решил развенчать заявления о том, что якобы уехал из Беларуси и находится за границей.

"Я пока жив и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "сознательные" раскручивают. Сегодня 14 число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли", – добавил Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL: