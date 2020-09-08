Лукашенко: возможно, я немного пересидел, но просто так не уйду

Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, заявил, что не намерен отказываться от власти. Якобы лишь он может сберечь страну.

Его позицию процитировал в эфире пропагандистского телеканала "Россия 1" журналист Евгений Рожков, который брал интервью у политика.

"Да, возможно, я немного пересидел. Возможно, меня показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника. Но только я сейчас могу защитить Беларусь", – привел он слова Лукашенко.

В свою очередь главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян опубликовал на своем Telegram-канале еще одну скандальную выдержку из интервью Лукашенко.

"Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!" – высказался политик, легитимность переизбрания на шестой срок которого поставили под сомнение общественность и наблюдатели.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Лукашенко дал большое интервью топовым российским пропагандистам Маргарите Симоньян, Антону Верницкому, Евгению Рожкову и Роману Бабаяну.

Примечательно, что беседа с рупорами Кремля нигде не транслировалась. Встреча состоялась в Минске во Дворце Независимости.

В интервью Лукашенко среди прочего прокомментировал ситуацию с исчезновением члена Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой. Он заявил, что женщина якобы хотела сбежать в Украину к сестре.

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