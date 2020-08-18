Лукашенко в разгар протестов выдал силовикам медали "за безупречную службу"
Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, в разгар протестов в стране подписал указ о награждении силовиков.
Документ, датированный 13 августа, появился на Национальном правовом интернет-портале Беларуси. В частности, он предусматривает выдачу медали "За безупречную службу" І степени правоохранителям, которые примерно выполняли свои служебные обязанности.
Отметим, что указ Лукашенко №305 занимает 25 страниц. В список награждаемых силовиков включили более 300 фамилий людей, причастных, в том числе, к жестоким разгонам мирных белорусских демонстрантов.
Напомним, легитимность очередного переизбрания Лукашенко на шестой срок президентства ставится под сомнение общественностью и наблюдателями.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Лукашенко публично поддержал ОМОНовцев, которые жестоко избивали людей. Он заявил, что силовики якобы адекватно ответили на действия протестующих, которые, с его слов, целенаправленно били по правоохранителям.
В свою очередь сотрудник администрации президента Беларуси Артем Проскалович уволился со своей должности в знак протеста против беспредела силовиков с позволения власти.
Его примеру последовал и глава президентского пула журналистов Дмитрий Семченко. Двоюродного брата мужчины избили в ходе протестов.
Тем временем бывшие сотрудники силовых структур Беларуси массово стали выбрасывать свою форму в знак протеста против жесткого разгона активистов.