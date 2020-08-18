Лукашенко в разгар протестов выдал силовикам медали "за безупречную службу"

Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, в разгар протестов в стране подписал указ о награждении силовиков.

Документ, датированный 13 августа, появился на Национальном правовом интернет-портале Беларуси. В частности, он предусматривает выдачу медали "За безупречную службу" І степени правоохранителям, которые примерно выполняли свои служебные обязанности.

Указ Лукашенко о награждении силовиков Национальный правовой интернет-портал Беларуси

Отметим, что указ Лукашенко №305 занимает 25 страниц. В список награждаемых силовиков включили более 300 фамилий людей, причастных, в том числе, к жестоким разгонам мирных белорусских демонстрантов.

Напомним, легитимность очередного переизбрания Лукашенко на шестой срок президентства ставится под сомнение общественностью и наблюдателями.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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