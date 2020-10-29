Лукашенко в разгар протестов сменил министра внутренних дел

Карина Бондаренко Мир 11:41, 29.10.2020 Обновлено: 12:19, 29.10.2020

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко в разгар протестов 29 октября назначил новым министром внутренних дел Ивана Кубракова.

Ранее он занимал пост начальника Главного управления внутренних дел Минска, сообщает БелТА.

Бывшего главу МВД Юрия Караева Лукашенко назначил своим помощником в Брестской области.

Как сообщает Telegram-канал "Вы слушали маяк", новый глава МВД Беларуси Кубраков неделю назад в интервью пообещал привлечь к ответственности всех, кто призывает к протестам в Белоруссии из-за рубежа.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что приказал разогнать протестующих 25 октября в Минске, поскольку они якобы пытались захватить центр города.

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