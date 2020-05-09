Лукашенко в разгар пандемии закатил грандиозный парад к 9 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко в разгар пандемии коронавируса закатил грандиозный парад в честь 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

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В Минске 9 мая посмотреть военный парад собрались сотни людей без средств индивидуальной защиты и соблюдения безопасной дистанции. Таким образом глава государства ответил критикам проведения мероприятия, сообщает местный сайт "Белта" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Во время парада Лукашенко заявил, что трагедия белорусского народа, который вынес потери и разрушения самой жестокой войны XX века, несоизмерима ни с какими трудностями современности. Поэтому даже мысль изменить традициям для страны недопустима, сказал он.

Парад в Беларуси 9 мая news.tut.by

"В этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа. Хочу им сказать по-человечески: не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников Победы, белорусов. Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора. А если и был бы - мы бы поступили так же!" – сказал Лукашенко.

Парад в Беларуси 9 мая Скриншот из видео

Парад в Беларуси 9 мая news.tut.by

"Потому что на нас смотрят глаза погибших за нашу свободу советских солдат, глаза замученных в застенках гестапо партизан и подпольщиков, глаза стариков, женщин и детей Хатыни. Они очень хотели жить, но умерли, чтобы жили мы!" – добавил президент Беларуси.

Парад в Беларуси 9 мая news.tut.by

Парад в Беларуси 9 мая news.tut.by

Отметим, что по состоянию на 9 мая в Беларуси официально подтвержден 21 101 случай заболевания коронавирусом. От COVID-19 скончался 121 человек, выздоровели 5 484 пациента.

Парад в Беларуси 9 мая news.tut.by

Парад в Беларуси РИА Новости

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