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9 мая • обновлено в 13:54
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Лукашенко в разгар пандемии закатил грандиозный парад к 9 мая

8.5т
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в разгар пандемии коронавируса закатил грандиозный парад в честь 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

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В Минске 9 мая посмотреть военный парад собрались сотни людей без средств индивидуальной защиты и соблюдения безопасной дистанции. Таким образом глава государства ответил критикам проведения мероприятия, сообщает местный сайт "Белта" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Во время парада Лукашенко заявил, что трагедия белорусского народа, который вынес потери и разрушения самой жестокой войны XX века, несоизмерима ни с какими трудностями современности. Поэтому даже мысль изменить традициям для страны недопустима, сказал он.

Парад в Беларуси 9 мая

Парад в Беларуси 9 мая

news.tut.by

"В этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа. Хочу им сказать по-человечески: не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников Победы, белорусов. Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора. А если и был бы - мы бы поступили так же!" – сказал Лукашенко.

Парад в Беларуси 9 мая

Парад в Беларуси 9 мая

Скриншот из видео

Парад в Беларуси 9 мая

Парад в Беларуси 9 мая

news.tut.by

"Потому что на нас смотрят глаза погибших за нашу свободу советских солдат, глаза замученных в застенках гестапо партизан и подпольщиков, глаза стариков, женщин и детей Хатыни. Они очень хотели жить, но умерли, чтобы жили мы!" – добавил президент Беларуси.

Парад в Беларуси 9 мая

Парад в Беларуси 9 мая

news.tut.by

Парад в Беларуси 9 мая

Парад в Беларуси 9 мая

news.tut.by

Отметим, что по состоянию на 9 мая в Беларуси официально подтвержден 21 101 случай заболевания коронавирусом. От COVID-19 скончался 121 человек, выздоровели 5 484 пациента.

Парад в Беларуси 9 мая

Парад в Беларуси 9 мая

news.tut.by

Парад в Беларуси

Парад в Беларуси

РИА Новости

Как писал OBOZREVATEL ранее:

  • Врач из Беларуси рассказал о сотнях погибших от коронавируса. По его словам, официальные данные от Министерства здравоохранения о количестве зараженных можно умножать, как минимум, на три. А сведения об умерших от заболевания – на пять или даже на семь.

  • В Минске во время репетиции военной техники к параду, запланированному на День победы, устроили акцию протеста. Активисты станцевали с гробом, чтобы привлечь внимание к опасности посещения массовых мероприятий в городе 9 мая во время распространения COVID-19.

  • В Беларуси заявили, что президент Александр Лукашенко "не отступит, даже если положит полстраны".

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Автор
Карина Бондаренко
Темы
Коронавирус День Победы
Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь Минск
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Комментарии на сайте не модерированы
Kuksov Michael
Kuksov Michael
Это типа бан дер овск ие украинцы переживают о здоровье белорусских побратимов! Suki!
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
Самодур і самодержець!(((
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V Vall
V Vall
Можем повторить? В смысле - трагедию белорусского народа?
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Мир

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