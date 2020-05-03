Лукашенко в разгар коронавируса собрался устроить парад к 9 мая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не может отменить военный парад к 9 мая в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает издание БелТа. По словам белорусского лидера, парад – это глубоко идеологическая и эмоциональная вещь, поэтому отменить его государство "просто не может".

"Надо помнить, что те люди (участники войны – Ред.) умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали. И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало", – сказал он.

Александр Лукашенко

"И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, скажут, что испугались", – заявил глава государства.

При этом Лукашенко предупредил организаторов, что если будет принято это предложение, то "никого тащить на это мероприятие не надо".

"Не хотят люди, боятся, берегут здоровье – мы это поймем. Достаточно сегодня желающих – тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие прошло", – заявил он.

Лукашенко сообщил, что среди желающих посетить парад есть и ветераны Вооруженных Сил. "Участников войны осталось совсем немного. Они понимают, и мы должны их сберечь. Хоть они и первыми затребовали, чтобы их привезли на это мероприятие. Понятно, что им уже за 90. Подумаем, как с ними быть", – отметил президент.

Кроме того, Лукашенко заявил, что парад – "это не самое опасное с точки зрения эпидемиологов и вирусологов мероприятие". "Потому что оно будет организовано как положено. Об этом мы позже скажем. Может быть, и с трибуны этого парада", – заметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко до сих пор не сделал тест на коронавирус.