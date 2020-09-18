Александра Лукашенко в эфире российских пропагандистских телеканалов уже называют не президентом, а менеджером Беларуси в составе России.

Александр Лукашенко на сегодняшний день является руководителем страны, который занимает свой пост самое продолжительное время – 26 лет. Ни один другой президент, какой либо страны европейского плацдарма не занимал так долго подобного уровня руководящий пост. Но 2020 год, похоже, кардинально изменил его стабильно-автократичную карьеру.

Так, после череды резких разворотов Минска в восточном направлении, а так же, не скрываемого поклона лично Владимиру Путину от Александра Лукашенко, говорить о президенте Беларуси как президенте уже не приходится. И, откровенно говоря, этого не скрывают даже в самой России, на которую нынешний руководитель РБ возлагает невероятные надежды, хотя ещё вчера на всех парах мчался навстречу Западу и с распростертыми руками встречал Госсекретаря США Майка Помпео.

Так, намедни российский православный олигарх Константин Малофеев, в эфире своего пропагандистского ресурса “Царьград” заявил, что менеджерские способности президента Беларуси могут пригодиться России, в рамках союзного государства.

Напомню, что Константин Малофеев это не просто очередной российский миллиардер, поехавший на религиозной почве, а деятель пропагандистского фронта, не только создавший религиозную медиа-империю, но и принимающий непосредственное участие в операциях российских спецслужб по дестабилизации стран, входящих в поле интересов Кремля.

За свою деятельность, а именно, пособничество оккупации Украины и спонсирование агрессии российских войск, ему запрещен въезд в нашу страну. С некоторых пор ему запретили въезд и в Болгарию, за поддержку антигосударственных групп влияния – агентов Кремля.

Проще говоря, человек представляет собой не просто очередную среднестатистическую говорящую голову, а непосредственного архитектора того или иного пропагандистского, кремлевского проекта. И когда такой человек говорит, что Лукашенко теперь рассматривается в статусе менеджера, а не президента, то следует понимать, как стремительно, всего за месяц, статус Григорьевича понизился в глазах его главных антагонистов в Кремле.

Александр Лукашенко, увы, выбрал неверный путь движения и вместо поиска компромиссных решений и диалога, в первую очередь с ведущими лидерами Запада, он пошёл в агрессию против цивилизованного мира, с льстивыми речами в адрес гибридного господина. А потому и не удивительно, что не успел Лукашенко переговорить с Путиным и Шойгу, как его уже называют не президентом, а банально менеджером.

Что же, от автократичного диктатора к менеджеру? Весьма забавный карьерный рост. А ведь могло всё пойти по совсем другому сценарию… Но неизвестно каков будет финал нынешнего сценария, ведь унижение до уровня менеджера может оказаться не последним дном Александра Лукашенко, после его рокового августа 2020, который ему в две руки разыграл гибридный сосед и загнал в свое стойло.