Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что граждане страны "не созрели" для того, чтобы голосовать на выборах за женщин.

Об этом он сказал во время общения с работниками Минского тракторного завода в пятницу, 29 мая, передает БЕЛТА.

Лукашенко оценил кандидатуру главы Совета Республики Натальи Кочановой, заявив, что она "готовый президент", но проблема якобы в обществе.

" У нас Конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по Конституции президент обладает сильной властью. У нас президент – не Литва. Там президентом была Даля Грибаускайте, пришла, поулыбалась, посидела и пошла. Ни за что не отвечает, потому что там парламентская республика. У нас – нет. Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден", – заявил Лукашенко.

Лукашенко не верит в шансы Кочановой на выборах президента Беларуси

Как писал OBOZREVATEL, очередные выборы президента Беларуси должны пройти 9 августа. На проведение выборов потратят 36,8 млн белорусских рублей (около 400 млн грн).

Лукашенко занимает свой пост уже 26 лет – с 1994 года. Он выигрывал выборы пять раз подряд.