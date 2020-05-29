Лукашенко уверен, что в Беларуси женщина не сможет стать президентом
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что граждане страны "не созрели" для того, чтобы голосовать на выборах за женщин.
Об этом он сказал во время общения с работниками Минского тракторного завода в пятницу, 29 мая, передает БЕЛТА.
Лукашенко оценил кандидатуру главы Совета Республики Натальи Кочановой, заявив, что она "готовый президент", но проблема якобы в обществе.
" У нас Конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по Конституции президент обладает сильной властью. У нас президент – не Литва. Там президентом была Даля Грибаускайте, пришла, поулыбалась, посидела и пошла. Ни за что не отвечает, потому что там парламентская республика. У нас – нет. Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден", – заявил Лукашенко.
Как писал OBOZREVATEL, очередные выборы президента Беларуси должны пройти 9 августа. На проведение выборов потратят 36,8 млн белорусских рублей (около 400 млн грн).
Лукашенко занимает свой пост уже 26 лет – с 1994 года. Он выигрывал выборы пять раз подряд.