Лукашенко устроит "семейный переворот", если проиграет выборы, – Жириновский

Президент Беларуси Александр Лукашенко может проиграть грядущие выборы главы страны и даже ввести в связи с этим чрезвычайное положение, однако бежать он не будет.

Такое мнение высказал скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радиостанции "Комсомольская правда". Трансляция велась в YouTube.

Жириновский заявил, что Лукашенко уже отстает в президентской гонке, однако "в его руках вооруженные силы, мощнейший комитет государственной безопасности".

Это, как считает лидер ЛДПР, позволит президенту ввести чрезвычайное положение в стране, "если кто-то попытается объявить, что он проиграл выборы".

"Он от власти не уйдет – она, так сказать, в крови у него. И три взрослых сына. Здесь, скорее всего, будет семейный переворот, но при условии, если кто-то из сыновей станет президентом. От власти он не уйдет, как Янукович он никуда бежать не будет", – считает Жириновский.

Владимир Жириновский Москва 24

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