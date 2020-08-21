Лукашенко украл наш выбор и изувечил родных, забастовка продолжается, – Тихановская

Главная представительница оппозиции на выборах в Беларуси Светлана Тихановская заявила, что рабочие, которые вышли на протесты в стране, сумели своими действиями запугать диктатуру нынешней власти.

Об этом она заявила в своем очередном видеообращении к землякам, назвав их символом новой и свободной Беларуси, а также призвав продолжать забастовки. Его опубликовал YouTube-канал "Страна для жизни" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

"Забастовки зажали диктатуру в угол, ранили ее в самое сердце. Забастовки – это абсолютно легальное и мощное оружие против режима. Они это знают. И поэтому вас запугивают. Будущее Беларуси, а значит, и будущее наших детей зависит сейчас от ваших единства и решительности", – отметила оппозиционер.

Она выразила уверенность, что народу удастся заставить "закрывшуюся в своих дворцах власть" услышать голоса людей, которые она у них украла. Поэтому попросила не только продолжать, но и расширять забастовки, а также не вестись на запугивания и объединятся.

Также оппозиционер напомнила, что цели белорусов просты – они призывают прекратить насилие, освободить политических заключенных, провести прозрачные, свободные и честные выборы.

"Вместе мы сила. Сила, перед которой не устоит никакая диктатура. Помните, только вместе мы сможем построить страну для жизни", – подытожила Тихановская.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оппозиционер Светлана Тихановская обратилась к Европейскому Совету с призывом не признавать результаты выборов в Беларуси, которые прошли 9 августа.