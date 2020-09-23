Лукашенко тайно вступил в должность президента
В Беларуси в среду, 23 сентября, состоялась тайная "инаугурация" незаконно избранного президента Александра Лукашенко.
Как сообщает издание TUT.BY, церемония во Дворце независимости, официальной резиденции главы государства, началась без анонса и телетрансляции.
Положив правую руку на Конституцию, Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила ему удостоверение "президента".
Отметим, что дата церемонии до последнего держалась в тайне. Об "инаугурации" Лукашенко не знали даже члены белорусского правительства.
Утром 23 сентября к Дворцу независимости стянули силовиков и военных.
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