Лукашенко тайно вступил в должность президента

Ольга Липич, Глеб Иванов Мир 11:37, 23.09.2020 Обновлено: 11:46, 23.09.2020

В Беларуси в среду, 23 сентября, состоялась тайная "инаугурация" незаконно избранного президента Александра Лукашенко.

Как сообщает издание TUT.BY, церемония во Дворце независимости, официальной резиденции главы государства, началась без анонса и телетрансляции.

Положив правую руку на Конституцию, Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила ему удостоверение "президента".

Фото: Пул Первого

Отметим, что дата церемонии до последнего держалась в тайне. Об "инаугурации" Лукашенко не знали даже члены белорусского правительства.

Утром 23 сентября к Дворцу независимости стянули силовиков и военных.

К Дворцу независимости стянули силовиков.
Фото: TUT.BY
Фото: TUT.BY

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Мир

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