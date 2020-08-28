Лукашенко связал с Гитлером символику протестов в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал принятие первой президентской присяги под бело-красно-белым флагом, заявив, что сейчас оппозиция использует этот атрибут вместе с портретами Адольфа Гитлера.

"Меня за это не надо критиковать. Умный человек скажет: президент законопослушный. Тогда был такой флаг, установленный Верховным Советом. Мы не голосовали за эту символику, но большинством она была принята под давлением наших националистических депутатов)", – цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Он заявил, что в этом нет "никакой конспирологии", и в то время он "должен был быть президентом для всех и законопослушным".

Лукашенко заявил, что за нынешнюю белорусскую символику на референдуме якобы проголосовало большинство граждан.

"Народ высказался за эту символику. А этот флаг [национальный], вы же видите: портреты Адольфа Гитлера и кругом висят бело-красно-белые флаги", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, на фоне протестов в Беларуси в сети всплыло историческое видео того, как ее лидер Александр Лукашенко впервые присягал на верность стране и гражданам именно под бело-красно-белым флагом.