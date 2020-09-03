Лукашенко высмеяли в сети за "перехват" разговора Германии и Польши

В сети высмеяли заявление Александра Лукашенко о якобы лжи канцлера Германии Ангелы Меркель об отравлении "Новичком" российского оппозиционера Алексея Навального.

Слова политика, который пять сроков подряд находился на посту президента Беларуси, о перехвате разговора Варшавы и Берлина вызвали новую волну мемов в Twitter и Telegram.

Множество пользователей соцсетей не поверили Лукашенко. Некоторые призвали опубликовать доказательства, некоторые указали на состояние политика из-за массовых протестов в стране.

В сети высмеяли Лукашенко. Скриншот

"Санек сейчас сам себя в трусиках распнет", "Стыдно издеваться над психический больным человеком", "Окончательно поехал со страха", "Батька этим только и может заниматься – отвлекать внимание", – пишут в сети.

Мемы о Лукашенко в Telegram. Скриншот

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Напомним, Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным назвал фальсификацией озвученную Меркель информацию об отравлении Навального "Новичком".

"Вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель (она заявила, что ему – Навальному – хотели закрыть рот) мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи... Отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было", – сказал он.

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