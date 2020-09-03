Лукашенко высмеяли в сети за "перехват" разговора Германии и Польши
В сети высмеяли заявление Александра Лукашенко о якобы лжи канцлера Германии Ангелы Меркель об отравлении "Новичком" российского оппозиционера Алексея Навального.
Слова политика, который пять сроков подряд находился на посту президента Беларуси, о перехвате разговора Варшавы и Берлина вызвали новую волну мемов в Twitter и Telegram.
Множество пользователей соцсетей не поверили Лукашенко. Некоторые призвали опубликовать доказательства, некоторые указали на состояние политика из-за массовых протестов в стране.
"Санек сейчас сам себя в трусиках распнет", "Стыдно издеваться над психический больным человеком", "Окончательно поехал со страха", "Батька этим только и может заниматься – отвлекать внимание", – пишут в сети.
Напомним, Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным назвал фальсификацией озвученную Меркель информацию об отравлении Навального "Новичком".
"Вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель (она заявила, что ему – Навальному – хотели закрыть рот) мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи... Отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было", – сказал он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Военные эксперты пришли к выводу, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".
Разработчик "Новичка" предрек "длинную и мучительную" реабилитацию Навального, если его действительно отравили этим ядом.
В Европе осудили отравление Навального и пригрозили России.
Из-за инцидента США могут ввести санкции против РФ.
В Кремле в свою очередь утверждают, что не видят никаких поводов для обвинения государства в связи с отравлением Навального.
Что известно об отравляющем веществе "Новичок" и как оно действует, читайте в нашем материале по ссылке.