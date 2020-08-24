Лукашенко собрался закрыть бастующие предприятия в Беларуси

Марина Лисничук Экономика 09:33, 24.08.2020 Обновлено: 10:42, 24.08.2020

Александр Лукашенко, занимающий пост президента Беларуси пять сроков подряд, приказал с понедельника, 24 августа, закрыть в стране все бастующие предприятия.

Об этом он заявил во время выступления на митинге в свою поддержку, который состоялся в Гродно еще 22 августа. Трансляцию вело видеоагентство Ruptly.

Так, сперва белорусский лидер обратился к губернаторам и председателям исполкомов, отметив, что если кто-то из граждан не хочет работать, то и "не надо их заставлять".

"Но, если предприятие не работает, с понедельника – замок на ворота. Остановим, люди остынут", – сказал Лукашенко.

По его мнению, это никак не повредит экономике, но поможет стабилизировать ситуацию. Также он заверил, якобы позже власть разберется, кого стоит принять на работу на то или иное предприятие.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городах Беларуси 23 августа прошли массовые акции протеста под названием "Марш новой Беларуси". В Минске на площади Независимости собралось более 200 тысяч человек. Главными требованиями протестующих были освобождение всех задержанных и политзаключенных, суд над виновными в пытках и убийствах, а также отставка Александра Лукашенко.

Напомним, что легитимность очередного переизбрания Лукашенко на шестой срок ставится под сомнение не только общественностью, но и наблюдателями на выборах.

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