Лукашенко собрал срочное совещание из-за протестов
В среду, 12 августа, глава Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание из-за массовых протестов, которые захлестнули страну после выборов президента.
Об этом сообщает Телеграм-канал РИА Новости. На совещании Лукашенко назвал главными задачами обеспечение безопасности граждан и защиту конституционного строя.
"Понятно из ситуации, что наиважнейшими задачами, которые сейчас стоят перед органами власти, и в частности Совбезом, а может и прежде всего – обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя, обеспечение нормального функционирования государственных органов управления", – сказал он.
Во время совещания Лукашенко также заявил, что основу граждан, которые сейчас протестуют в стране, составляют люди безработные и с криминальным прошлым.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Кандидат в президенты Александр Лукашенко в шестой раз "победил" на выборах с результатом 80,23%. Его главный оппонент Светлана Тихановская набрала около 10%, хотя оппозиционеры считают, что именно она выиграла выборы.
После закрытия избирательных участков 9 августа по всей стране начались протесты и жесткие задержания.
В Минске автозак въехал в толпу активистов. Сообщается о множестве пострадавших в ходе акций.
Акции продолжились и 10 августа. В столицу страны стянули еще больше военной техники, а также силовиков.
В КГБ заявили, что на Тихановскую готовилось покушение, которое удалось предотвратить.
Оппозиционерка подала жалобу в ЦИК и требует признать результаты голосования недействительными.
Евросоюз отказался признать победу Лукашенко на выборах.
10 августа МВД подтвердило первую жертву протестов.
Также МВД Беларуси сообщило о задержании "координаторов и спонсора" протестов в Минске.