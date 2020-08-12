Лукашенко собрал срочное совещание из-за протестов

В среду, 12 августа, глава Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание из-за массовых протестов, которые захлестнули страну после выборов президента.

Об этом сообщает Телеграс-канал РИА Новости. На совещании Лукашенко назвал главными задачами обеспечение безопасности граждан и защиту конституционного строя.

"Понятно из ситуации, что наиважнейшими задачами, которые сейчас стоят перед органами власти, и в частности Совбезом, а может и прежде всего – обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя, обеспечение нормального функционирования государственных органов управления", – сказал он.

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