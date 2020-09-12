Лукашенко срочно собрал силовиков из-за "шевеления" войск НАТО

Александр Лукашенко, который занимал кресло президента Беларуси пять сроков подряд, 12 сентября провел срочное совещание с силовым блоком Совета безопасности из-за войск НАТО.

Второй темой обсуждения стала ситуация с протестами в стране, передает "БелТа".

Лукашенко заявил, что военные Альянса проводили "так называемые учения" близ границ Беларуси. Он неоднократно обвинял их якобы в угрозе РБ, такую же риторику политик продолжил и на субботнем совещании.

"Первый вопрос – о ситуации на западной границе. Хотел бы услышать доклад министра обороны и начальника Генштаба о том, какие вы предлагаете действия нашей армии в ближайшее время. То есть, если НАТОвские войска в Польше, Литве в принципе закончили так называемые учения и не шевелятся там больше, нам следует адекватно на это реагировать", – сказал Лукашенко.

Он признал, что власти не могут держать близ границ Вооруженные силы Беларуси "такое долгое время и в таком количестве". "Тем более, что это недешево обходится", – сказал политик.

"Если же там по-прежнему происходят те же события, что и месяц тому назад, значит, ваши предложения, как мы будем реагировать в связи с этим. Словом, дальнейшие действия наших Вооруженных сил на западной границе, исходя из той обстановки, которая складывается в Польше и Литве", – добавил Лукашенко.

Еще одной темой совещания он назвал общественно-политическую ситуацию по стране. Доклад об этом Лукашенко попросил представить министра внутренних дел.

"Потому что мы обычно топчемся здесь, в Минске, но страна не такая маленькая. Поэтому хотелось бы услышать, какова обстановка. Вам в этом плане виднее, и вы нам доложите о ситуации, в том числе и за истекшую неделю", – сказал глава страны.

Как писал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко заявил, что если его страна вступит в НАТО, то танки Альянса будут под Смоленском. Ранее он сказал, его страна исчезнет в случае вступления в Североатлантический Альянс и ЕС.