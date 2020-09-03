Лукашенко сменил руководство КГБ и Совбеза Беларуси

Виктория Довгань Мир 12:01, 3.09.2020 Обновлено: 12:01, 3.09.2020

Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, провел кадровые перестановки в Комитете госбезопасности, Совете безопасности и Комитете госконтроля.

Как сообщает БЕЛТА, Валерий Вакульчик, который был председателем КГБ, назначен государственным секретарем Совета безопасности Беларуси вместо Андрея Равкова.

Валерий Вакульчик возглавил Совбез Беларуси.
БЕЛТА

А Иван Тертель, который до настоящего времени руководил Комитетом госконтроля, назначен председателем КГБ Беларуси.

Иван Тертель стал главой КГБ Беларуси.
reform.by

Что касается КГК, то исполняющим обязанности руководителя этого органа стал Василий Герасимов (ранее был первым заместителем председателя КГК).

Василий Герасимов стал и. о. главы КГК.
БЕЛТА

Таким образом, отметили на Telegram-канале "Наша Ніва", выходцы со спецслужб теперь занимают должности руководителя Администрации президента, премьер-министра и госсекретаря Совбеза Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 19 августа Лукашенко назначил премьер-министра и 36 членов правительства. Возглавил белорусский Кабмин Роман Головченко.

  • Напомним, легитимность очередного переизбрания Лукашенко на шестой срок президентства ставится под сомнение общественностью и наблюдателями.

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