Лукашенко впервые сел за стол переговоров с арестованными лидерами протеста

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с членами координационного совета оппозиции.

Это произошло утром 10 октября в СИЗО КГБ, где находятся представители протеста, передает "Белта" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По данным провластного издания, Лукашенко общался с арестованными оппозиционерами четыре с половиной часа.

"Цель президента – услышать мнения всех. Впрочем, содержание беседы участники общим решением оставили в тайне", – отметили в Telegram-канале "Пул первого".

Журналисты не уточнили, о чем говорил политик, однако процитировали его фразу: "Конституцию на улице не напишешь". Вечером вторника в сети появилось видео фрагмента "переговоров", где Лукашенко советовал оппозиционерам "смотреть на проблему шире".

Встреча Лукашенко и оппозиционеров. Пул первого

Известно, что на встрече присутствовал главный соперник Лукашенко Виктор Бабарико, которого арестовали в начале избирательной кампании.

Также с политиком побеседовали Эдуард Бабарико, юрист, член Координационного совета Лилия Власова, бизнесмен Юрий Воскресенский, политтехнолог Виталий Шкляров. По всей видимости, на встрече также был Кирилл Бадей, который до ареста занимал позицию и.о. председателя правления Белгазпромбанка.

"У Лукашенко совсем не остается места для маневров. Ранее он отрицал возможность диалога", – оценил событие оппозиционный Telegram-канал NEXTA Live.

В свою очередь Светлана Тихановская заявила, что встреча состоялась благодаря давлению на Лукашенко.

"Сегодняшние события – это результат нашего с вами давления. Этой встречей Лукашенко признал существование политзаключенных, которых раньше называл уголовниками. И если он хотел показать готовность к диалогу, то должен освободить политзаключенных немедленно. Диалог в тюремной камере не ведется. Он говорит о Конституционной реформе, но делает это, только чтобы ослабить наш протест. Мы продолжим жёстко стоять на своем и мирно добиваться новых выборов", – отметила она.

Кроме того, Тихановская поговорила со своим мужем, который находится в СИЗО. Она выразила уверенность, что скоро "все закончится".

Сообщение NEXTA Live. Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко ранее рассказал, что экс-кандидат в президенты Светлану Тихановскую якобы хотели сжечь, а он спас ее, отправил за границу и дал денег на жизнь.