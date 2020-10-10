Лукашенко сел за стол переговоров с арестованными лидерами протеста в СИЗО

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с членами координационного совета оппозиции.

Это произошло утром 10 октября в СИЗО КГБ, где находятся представители протеста, передает "Белта".

По данным провластного издания, Лукашенко общался с арестованными оппозиционерами четыре с половиной часа.

"Цель президента – услышать мнения всех. Впрочем, содержание беседы участники общим решением оставили в тайне", – отметили в Telegram-канале "Пул первого".

Журналисты не уточнили, о чем говорил политик, однако процитировали его фразу: "Конституцию на улице не напишешь".

Известно, что на встрече присутствовал главный соперник Лукашенко Виктор Бабарико, которого арестовали в начале избирательной кампании.

Также с политиком побеседовали Эдуард Бабарико, юрист, член Координационного совета Лилия Власова, бизнесмен Юрий Воскресенский, политтехнолог Виталий Шкляров. По всей видимости, на встрече также был Кирилл Бадей, который до ареста занимал позицию и.о. председателя правления Белгазпромбанка.

"У Лукашенко совсем не остается места для маневров. Ранее он отрицал возможность диалога", – оценил событие оппозиционный Telegram-канал NEXTA Live.

Как писал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко ранее рассказал, что экс-кандидат в президенты Светлану Тихановскую якобы хотели сжечь, а он спас ее, отправил за границу и дал денег на жизнь.