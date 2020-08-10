Лукашенко сделал первое заявление после протестов в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с первым обращением после протестов в его стране.

Как сообщает БЕЛТА, он заявил, что политика должна быть одна – люди. Свою позицию глава государства озвучил во время визита в Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию.

Как пишет SB.BY, там Лукашенко собрался ознакомиться с реализацией проекта организации высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла.

Ранее в сети появилась информация, что президент Беларуси исчез из Минска. Оказалось, что он отправился с рабочей поездкой на указанное предприятие в Пуховичский район Минской области.

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