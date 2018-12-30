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Денис Казанский
Денис Казанский
Журналист, блогерВсе статьи автора

Лукашенко сдался Путину?

3.2т

Российские СМИ пишут, что Александр Лукашенко якобы сдался и согласился создавать совместно с Россией единый белорусско-российский парламент и Кабмин в рамках Союзного государства.

Дела в экономике Беларуси плохи, нужны деньги, а Россия согласна дать только в обмен на тесную интеграцию (читай - отказ от суверенитета).

В самом ли деле Лукашенко согласился лечь под Россию, или просто в очередной раз валяет дурака, чтобы выбить бабки - пока не ясно. Российским СМИ я бы не торопился верить. Единственное, что в этой истории точно известно - Беларуси опять нужны российские деньги, и Лукашенко готов идти на самые разные ухищрения, чтобы их получить. В том числе обещать Москве сдачу суверенитета.

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Я много раз встречал фанатов Лукашенко в Украине, причем любят его не только пророссийские граждане, но и многие патриоты-националисты. Широко распространено мнение, что Лукашенко - талантливый управленец, которому удалось построить процветающее, успешное и стабильное государство. И вот все понемногу подходит к тому, что модель Лукашенко нежизнеспособна. То есть, довольно долго получалось жить в долг, выбивая все новые и новые дотации для своей экономики, но за те почти два десятилетия, которые Россия дотировала экономику Беларуси, Лукашенко не удалось создать по-настоящему крепкую, независимую страну. Вроде бы и времени было много (почти 20 лет!), и деньги Москва щедро отстегивала, но ничего не помогло.

Вот тут прочитал, что в 2001-2010 гг нефтегазовые субсидии от РФ составляли в среднем в год 13,3% ВВП Беларуси.

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Казалось бы, с такой форой можно было уже догнать и перегнать Польшу. Но вот заканчивается 2018 год, и оказывается, что без российских вливаний Беларусь по-прежнему немощна, и вообще может прекратить свое независимое существование.

Все щедрые российские дотации ушли, как в песок. Бодрый, пышущий здоровьем Батька оказался на самом деле вялым стариком, из вены которого торчит капельница с российской нефтью. Выдерни ее - и все, кранты. Закончится сказка об успешной Беларуси, где "чиновники не воруют, заводы работают и вообще почти социализм". Пока пророчили дефолт Украины по кредитам МВФ, Беларусь оказалась на грани гораздо более масштабного и трагичного дефолта - дефолта государственности.

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Тут следует напомнить, что и Евромайдан в 2013 году тоже начался в общем-то из-за денег. А точнее - из-за кредита в 15 млрд долларов, который Путин пообещал Януковичу (успел дать 3 млрд) в обмен на отказ от ассоциации с ЕС. И те, кто сегодня вздыхают по славным временам "стабильности" Януковича, должны понимать, что вся эта "стабильность" тоже была на самом деле жизнью в кредит.

Сегодня уже мало кто помнит, как Азаров в декабре 2013 года рассказывал, что без российских денег Украину ожидало банкротство и социальный коллапс. Тем самым он фактически признал, что за 4 года работы премьером довел страну до финансового краха.

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По какому-то недоразумению многие до сих пор считают Азарова профессионалом и хозяйственником, забывая о том, что именно его управленческие качества в конечном счете спровоцировали революцию. Когда деньги у "хозяйственников" закончились, Янукович попытался стать украинским Лукашенко - да не вышло. Общество оказалось против.

Что получится в итоге у самого Лукашенко - пока не ясно. Но очевидно, что его страна по-прежнему критически зависима от российских денег, а это значит, что период 2000-2018 гг, когда Россия заливала страну нефтегазовыми субсидиями, можно считать потерянным временем.

Світлина від Дениса Казанского.

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Денис КазанскийДенис Казанский
Персоны
Владимир ПутинАлександр Лукашенко
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Дениса Казанского
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Кудюкова Надія
Кудюкова Надія
Лукашенко продал Беларусь. Давно. Точка.
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Ершов Василий
Ершов Василий
Ну чо, бацька, згодився на "смотрящєго" по західному федеральному округу параші?
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