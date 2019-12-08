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8 декабря • обновлено в 11:37
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Лукашенко "сдал" Беларусь еще Ельцину: появилось показательное архивное видео

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20 лет назад, 8 декабря 1999 года, в Москве президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Борис Ельцин подписали Договор о создании Союзного государства.

Показательное архивное видео выложил в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На видео Лукашенко отмечает, что России и Беларуси якобы "по плечу любые задачи, если они вместе".

Александр Лукашенко и Борис Ельцин

Александр Лукашенко и Борис Ельцин

Sputnik / Владимир Родионов

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"Вы должны знать, что на Западе у вас есть надежный друг, сильный друг, который никогда не продавал русского человека. Который всегда был с русским человеком в борьбе и в радости.. Если мы вместе, нам по плечу любые задачи, любые. И пусть наша общая дорога будет счастливой!" – сказал Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Борис Ельцин Александр Лукашенко
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