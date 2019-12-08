Лукашенко "сдал" Беларусь еще Ельцину: появилось показательное архивное видео

20 лет назад, 8 декабря 1999 года, в Москве президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Борис Ельцин подписали Договор о создании Союзного государства.
Показательное архивное видео выложил в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
На видео Лукашенко отмечает, что России и Беларуси якобы "по плечу любые задачи, если они вместе".
Александр Лукашенко и Борис Ельцин
Sputnik / Владимир Родионов
"Вы должны знать, что на Западе у вас есть надежный друг, сильный друг, который никогда не продавал русского человека. Который всегда был с русским человеком в борьбе и в радости.. Если мы вместе, нам по плечу любые задачи, любые. И пусть наша общая дорога будет счастливой!" – сказал Лукашенко.
"Вы должны знать, что на Западе у вас есть надежный друг, который никогда не продавал русского человека. Если мы вместе, нам по плечу любые задачи": 8 декабря 1999 года Ельцин и Лукашенко подписали Договор о создании Союзного государства pic.twitter.com/MISMxJui3x— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 декабря 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее российские СМИ обнародовали информацию, что Россия и Беларусь могут создать новое конфедеративное государство к 2022 году.
Ожидается, что уже к 8 декабря президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко могут утвердить программу интеграции стран.
Путин также дал поручение федеральным органам исполнительной власти России проработать вопрос синхронизации законодательства РФ и Беларуси в различных сферах.
По данным социологических исследований, количество граждан Беларуси, поддерживающих создание союзного государства с Россией, упало.
7 декабря в Сочи прошла закрытая встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. По ее итогам Россия и Беларусь достигли прогресса в переговорах по вопросам нефти и газа.
Также 7 декабря граждане Беларуси вышли на акцию протеста против интеграции с Россией.
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