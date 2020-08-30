Лукашенко стал героем мемов после нового фото с автоматом

В сети высмеяли новое фото с автоматом Александра Лукашенко, который находился на посту президента Беларуси пять сроков подряд.

Оппозиционные белорусские Telegram-каналы с помощью фоторедакторов "поместили" Лукашенко с оружием в руке и в бронежилете на фоны из популярных игр-шутеров. О снимке также пошутили пользователи Twitter, в частности, под постом российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Снимок, сделанный на фоне Дворца независимости в Минске, показала пресс-служба Лукашенко 30 августа в ответ на вопрос о его местонахождении. Именно в день рождения политика возле резиденции собралась огромная толпа протестующих.

Пост Соловьева

Комментарии пользователей сети

"Прежде чем Лукашенко выйдет с автоматом на улицу, специально обученные дармоеды проверяют, не отравлен ли автомат", "Картошку пусть идет копать, ему это привычнее, чем автомат держать", "От комплекса неполноценности. Как и Путин в морской форме, в истребителе, с голым торсом", – пишут пользователи.

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Как сообщал OBOZREVATEL, во время акций протеста в Беларуси их участники "поздравили" Александра Лукашенко с днем рождения. Ему исполнилось 66 лет. Демонстранты вынесли на улицы многочисленные плакаты, тыквы и даже гроб.

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