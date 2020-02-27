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27 февраля • обновлено в 12:37
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Лукашенко резко высказался о союзе Беларуси с Россией

2.7т
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна готова к цивилизованной интеграции с Россией, однако не потерпит понуждения к этому.

Как передает БЕЛТА, свою позицию белорусский лидер высказал на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.

"Мы остаемся, как всегда, привержены реальной интеграции без понуждения к интеграции (новый термин появился в союзе – "понуждение к интеграции"). И странно, что началось это с понуждения к интеграции Беларуси. Понимаете, о чем идет речь", – возмутился Лукашенко.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Президент Беларуси подчеркнул, что еще вместе с первым президентом России Борисом Ельциным всегда инициировал реальную интеграцию двух государств в сфере экономики и жизни людей, однако с сохранением суверенитета и независимости.

"Мы тогда вообще не говорили о том, что кто-то должен потерять суверенитет и независимость. При всех сложностях в те времена мы находили развязки по сложным вопросам. Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и возня. И, как я уже сказал, понуждение к интеграции", – выразил свое недовольство белорусский лидер.

Лукашенко также подчеркнул, что Беларусь однозначно выступает за реальную интеграцию на классических принципах, которые знает весь мир.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко заявил, что в руководстве России намекают на новый вариант создания "союзного государства": там хотят присоединить Беларусь в обмен на единые цены на энергоносители. Политик убежден, что ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Дайте Батьке газ по 70,как в Смоленской области, так он сам Россию понуждать к интеграции начнет
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Питон Каа
Питон Каа
Бла-бла-бла, но денег дайте, а то независимое государство - Беларусь не может существовать без российских финансовых вливаний, ну так же как и независимое государство - Украина без подачек Запада.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Бацка бредит... видать, скоро ему переезжать в Сочи на ПМЖ...
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