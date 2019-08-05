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Лукашенко решил сменить власть в Беларуси: названа дата

1.8т Читать материал на украинском

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил выборы в нижнюю палату парламента на 17 ноября, в верхнюю – на 7 ноября текущего года.

Об этом в понедельник, 5 августа, сообщила пресс-служба главы государства. Отмечается, что парламентские выборы должны были пройти в 2020 году, однако их перенесли на более ранний срок, чтобы не совпадали с президентской кампанией, которую необходимо провести до 30 августа.

Напомним, очередные президентские выборы в Беларуси запланированы на 30 августа 2020 года, как раз на день рождения Лукашенко.

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Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист Виталий Портников высказал мнение, что смысла в переговорах президентов Украины и Беларуси не существует, потому что они оба зависимы.

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Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
Тег
политика
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