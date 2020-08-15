Лукашенко заявил об угрозе для Союзного государства и решил подключить Путина
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ситуация с протестами угрожает не только его стране, но и Союзному государству с Россией.
На совещании по дальнейшим действиям правительства Беларуси Лукашенко сказал о необходимости переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси. Защита сегодня Беларуси – это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства", – подчеркнул он.
Также президент Беларуси отметил, что видит элементы внешнего вмешательства в ситуацию в стране.
"Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Мы же методички читали цветных революций", – добавил Лукашенко.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко заявил, что массовые протесты в стране против фальсификации выборов президента якобы "заводят" люди из-за границы.