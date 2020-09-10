Лебедько: Лукашенко решает проблему с протестами, как Сталин

В борьбе с оппозицией Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, использует сталинский метод.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV озвучил белорусский оппозиционный политик Анатолий Лебедько. "Лукашенко опробует различные инструменты и средства, как нейтрализовать своих оппонентов. Он верен сталинскому принципу "нет человека – нет проблемы", – сказал он.

По словам оппозиционера, сегодня из 7 членов президиума Координационного совета Беларуси только двое находятся в стране и на свободе, остальные в изоляции или выдворены. "Выдворение из страны – нормальная советская практика", – заметил он.

В то же время Лебедько подчеркнул, что таким образом Лукашенко не удастся решить свою проблему. "Это не решение проблемы, потому как вопрос уже не в фамилиях – Колесникова, Алексиевич или кто-то другой. Вопрос в одной фамилии – Лукашенко. И пока он находится на территории Беларуси, протесты будут продолжаться", – заявил оппозиционер.

Полную версию блиц-интервью с Анатолием Лебедько читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, в Беларуси продолжаются массовые протесты. 8 сентября в Минске прошли акции в поддержку оппозиционера Марии Колесниковой. Власти назвали митинги незаконными и провели жестокие задержания.