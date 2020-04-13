Президент Беларуси Александр Лукашенко резко раскритиковал российские СМИ за предвзятость в осветлении пандемии коронавируса COVID-19 в республике.

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С соответствующим заявлением Лукашенко выступил на совещании в Минске. Видео речи президента опубликовал телеканал ОНТ (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

"Дают такую гадкую информацию. А, "батька" там лечит своих трактором, водкой, баней... Знаете, когда-то я на ходу пошутил. Но в каждой шутке есть доля шутки", – сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко Коллаж

"Россиянам хотел бы сказать –этим, которые "плявузгают" (говорят вздор): не трогайте нас! Мы ведь у них ничего не просим. Мы спасаемся, защищаемся сами. Приезжайте к нам, посмотрите сами. Но зачем же вы нас в России делаете дураками? Зачем русскому человеку вбивать в голову, что там, на западе, наши эти белорусы, они какие-то ненормальные?" – спросил белорусский лидер.

По словам Лукашенко, страна специально пригласила Всемирную организацию здравоохранения, чтобы они оценили ситуацию в Беларуси.

"А слабо всем позвать специалистов в страну? Россиянам, американцам. И вот так сказать: идите и посмотрите, как у нас они были. И что они сказали – претензий к белорусам нет", – утверждает Лукашенко.

Как писал OBOZREVATEL, недавно глава Совета Республики Наталья Кочанова выступила с публичным заявлением, утверждая, что белорусские медики четко знают, что и как надо делать в ситуации с COVID-19.

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