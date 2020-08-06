Лукашенко рассказал о сыне-оппозиционере: у него свое мировоззрение

Сын президента Беларуси Александра Лукашенко Николай является оппозиционером по отношению к власти.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал журналист Дмитрий Гордон, который взял интервью у белорусского главы государства.

По словам Гордона, у 15-летнего Николая сформировалось свое мировоззрение и он "оппозиционно настроен к власти вообще".

"Он, как любой молодой человек, которому быстро исполняется 16 лет... у него свое мировоззрение сформировано", – отметил журналист.

Гордон подчеркнул, что Лукашенко согласился дать интервью после убеждения сына, который смотрит передачи журналиста.

Отметим, что ранее Александр Лукашенко заявил, что категорически не видит сына Николая своим преемником во власти.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Беларуси Александром Лукашенко, во время которого обсудили задержанных наемников ЧВК Вагнера.