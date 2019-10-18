Лукашенко рассказал, как рассмешил президентов США и России

Глава Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как рассмешил президентов России и США Бориса Ельцина и Билла Клинтона.

Лидер белорусов заставил смеяться мировых лидеров, предложив экс-главе Белого дома возглавить российско-белорусское Союзное государство, передает "Белта".

Лукашенко вспомнил, что в кулуарах международного саммита встречался с Клинтоном и Ельциным. Тогда как раз действующий президент Штатов собирался покинуть свою должность, и не знал, чем дальше заниматься.

"Я Ельцину говорю: "Слушай, Борис, давай ему предложим должность?" Он на меня смотрит всерьез: "Какую?" Я говорю: "В Союзное государство его возьмем руководителем, он же у нас все равно с нашей подачи будет решать там проблемы". Ельцин зычным голосом расхохотался, что все на нас обратили внимание", – рассказал президент Беларуси.

Лукашенко добавил, что Клинтону перевели диалог, и он тоже рассмеялся.

"Переводчик ему перевел – он еще больше начал смеяться", – поделился он.

Однако Лукашенко подчеркнул, что "не дай бог" президенту США руководить в Беларуси или России.

Александр Лукашенко

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко назвал Россию главным стратегическим партнером и призвал не смотреть на белорусов как на врагов, которые повернулись спиной к РФ.

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