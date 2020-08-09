Болезнь излечима, но такая противная, – Лукашенко Путину о коронавирусе

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что перенес COVID-19 на ногах, "думая, что просто устал".

Об этом он сказал, общаясь с журналистами после голосования на выборах главы Беларуси 9 августа, передает TUT.BY. "Я человек крепкий", – заявил нынешний президент.

Он отметил, что сейчас проводится эпидрасследование по поводу того, где он мог заразиться коронавирусом.

"Это состояние, как говорят, – ежик в тумане. Идешь, тяжело, но думаешь – нагрузки большие, поэтому от этого. Но когда домашние мои просигнализировали, что есть проблемы, мы поехали в больницу, убедились, что я перенес этот вирус на ногах, но хвостом, как говорит наш Караник министр (министр здравоохранения Владимир Караник, – ред.), хвостом все-таки меня эта пандемия ударила. Если бы я не поехал проверяться, может, я бы так и перенес это", – заявил политик.

Лукашенко отметил, что обсуждал болезнь с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я ему об этом рассказывал и ему дал совет: "Береги себя, потому что болезнь излечима – наши врачи, молодцы, научились – но такая противная, что дальше некуда", – сказал он.

Президент добавил, что ему "надо было кровь из носу" 4 августа, в день обращения к народу и парламенту, "стоять на трибуне".

"Поэтому меня форсированным образом подлечивали. А для обычных людей, если спешить некуда, эта болезнь излечима. Но выводы надо сделать: питание, здоровый образ жизни и ни в коем случае не сидеть дома, больше на воздухе шевелиться, бегать, прыгать, заниматься спортом. Это я вам искреннее говорю.

Пока настороженности никакой нет, врачи сказали, что я абсолютно безопасен, поэтому, если со мной столкнешься, от меня можешь не убегать", – сказал Лукашенко.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Александр Лукашенко попросился в доноры плазмы крови с антителами против коронавируса для оппозиционеров. Он заявил, что это сможет повернуть противников "в сторону государства".