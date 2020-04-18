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18 апреля • обновлено в 19:36
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Лукашенко набросился на РФ из-за тестов на COVID-19 и нарвался на ответ

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Президент Беларуси Александр Лукашенко публично раскритиковал качество тестов на коронавирус COVID-19 российского производства, на что в РФ ответили, что их тесты "по многим параметрам превосходят ряд зарубежных аналогов".

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О проблемах с тестированием на COVID-19 глава Беларуси высказался во время рабочей поездки в Лидский район 18 апреля. Его выступление показал телеканал СТВ (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Лукашенко сказал, что должен признаться – качество тестов "ни к черту".

"Даже здесь вот обследовали россиян (на атомную станцию приехали), всех 15 человек пролечили, исследовали российскими тестами – все положительно. Опять клади в больницу и лечи. Отказались от российских тестов, взяли свои, китайские – один только человек оказался коронавирусный", – сказал президент.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Коллаж

В ответ Роспотребнадзор сообщил, что эффективность тестов была подтверждена в Китае.

"Российские тесты выявляют минимальное количество чужеродного генетического материала в образце и не дают перекрестных реакций с другими возбудителями, определяя именно новый коронавирус SARS-CoV-2", – заявили в России.

По данным ведомства, РФ с февраля передала Белоруссии 14 тысяч тест-систем. "Оказание содействия странам-партнерам в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, включая поставку российских тест-систем, будет продолжено", – добавил Роспотребнадзор.

Отметим, Александр Лукашенко также заявил, что мощностей московских больниц не хватает для борьбы с COVID-19. В ходе своего выступления он не поддержал подход РФ к пандемии, напомнив о критике Беларуси со стороны России из-за коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси не вводят карантин, потому что у страны "свой выбранный путь". Александр Лукашенко считает, что, несмотря на пандемию коронавируса, необходимо заниматься экономикой.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
Теги
вирус инфекция видео политика Роспотребнадзор
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Гутко Володимир
Гутко Володимир
Какая проблема ) Создай сам тесты )
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
"...эффективность тестов была подтверждена в Китае...." // Оказывается все технологии уже в Поднебесной. Почему же она тогда так испугалась санкций США.
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Юг Руси
Юг Руси
«Тест-системы у нас есть в ассортименте, тест-системы работают», — сказал Геннадий Онищенко. Он подчеркнул, что, если бы они не работали, Россия сама сняла бы их с эксплуатации, не дожидаясь, пока «великий эскулап» Лукашенко подскажет это. — Лукашенко я бы посоветовал что: сейчас весна и нужно сеять пшеницу. Пусть он едет на поля и подсказывает своим колхозникам, как нужно сеять, он в этом разбирается. А вот здесь — это не его тема." ))))
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