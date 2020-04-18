Президент Беларуси Александр Лукашенко публично раскритиковал качество тестов на коронавирус COVID-19 российского производства, на что в РФ ответили, что их тесты "по многим параметрам превосходят ряд зарубежных аналогов".
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О проблемах с тестированием на COVID-19 глава Беларуси высказался во время рабочей поездки в Лидский район 18 апреля. Его выступление показал телеканал СТВ (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Лукашенко сказал, что должен признаться – качество тестов "ни к черту".
"Даже здесь вот обследовали россиян (на атомную станцию приехали), всех 15 человек пролечили, исследовали российскими тестами – все положительно. Опять клади в больницу и лечи. Отказались от российских тестов, взяли свои, китайские – один только человек оказался коронавирусный", – сказал президент.
Александр Лукашенко
Коллаж
В ответ Роспотребнадзор сообщил, что эффективность тестов была подтверждена в Китае.
"Российские тесты выявляют минимальное количество чужеродного генетического материала в образце и не дают перекрестных реакций с другими возбудителями, определяя именно новый коронавирус SARS-CoV-2", – заявили в России.
По данным ведомства, РФ с февраля передала Белоруссии 14 тысяч тест-систем. "Оказание содействия странам-партнерам в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, включая поставку российских тест-систем, будет продолжено", – добавил Роспотребнадзор.
Отметим, Александр Лукашенко также заявил, что мощностей московских больниц не хватает для борьбы с COVID-19. В ходе своего выступления он не поддержал подход РФ к пандемии, напомнив о критике Беларуси со стороны России из-за коронавируса.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси не вводят карантин, потому что у страны "свой выбранный путь". Александр Лукашенко считает, что, несмотря на пандемию коронавируса, необходимо заниматься экономикой.
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