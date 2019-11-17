Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал альянс с Россией, пожаловавшись на постоянные требования главы РФ Владимира Путина.

Об этом он высказался на пресс-конференции в воскресенье, 17 ноября, после голосования в день парламентских выборов в Беларуси, передает "Русская служба ВВС" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

При этом президент употребил довольно резкое высказывание об экономическом союзе между странами.

Александр Лукашенко и Владимир Путин Голос Америки

Он пояснил, что когда вступаешь в какое-либо объединение, то ожидаешь, что ситуация, как минимум с каждым месяцем, будет улучшаться. Но Беларуси постоянно "подсовывают" новые условия соглашения, и поэтому она в экономике постоянно "теряет и теряет".

"Извините, нахр*на нужен тогда такой союз? Я уже вам по-простому, по-крестьянски говорю!" – возмутился Лукашенко. Отметим, государственные СМИ эту фразу президента не цитировали.

"Конечно, мы с Россией воевать не будем, как Америка с Китаем, но это неправильно", – также сказал он, назвав Путина своим другом и заявив, что они могут высказать друг другу "и не такое".

Если интеграция будет вредить стране, то Минск, как подчеркнул Лукашенко, не намерен подписывать необходимые документы с Москвой.

"Ни один документ не будет мной подписан, если он будет противоречить Конституции и фундаментальным принципам жизни нашего общества", – заявил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко публично упрекнул Россию в нежелании помочь с обеспечением армии современным оружием, несмотря на то, что республика продолжает осуществлять функции защиты РФ на западной границе.

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