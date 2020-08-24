Лукашенко и Путин договорились испытывать вакцину от коронавируса на белорусах

Президент Беларуси Александр Лукашенко договорился с главой РФ Владимиром Путиным об участии своих граждан в испытаниях российской вакцины от коронавируса.

Такое решение было принято в ходе телефонного разговора президентов в понедельник, 24 августа, передает "Белта".

"В этом ключе президенты договорились, что граждане Беларуси в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, произведенной в Российской Федерации. Также Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина", – сказано в сообщении.

Лидеры стран также обсудили ситуацию в Беларуси, а также возле ее западных границ.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Европейское отделение Всемирной организации здравоохранения начало переговоры с Россией для получения большей информации о недавно одобренной экспериментальной вакцине против COVID-19.

При этом ученые обеспокоены, что намерение России внедрить частично эффективную вакцину против COVID-19 "Спутник-V" до проведения ее полных испытаний может спровоцировать мутацию нового коронавируса.