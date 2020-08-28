Лукашенко – про армию России в Беларуси: можем превратиться в театр военных действий

Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, прокомментировал заявление Владимира Путина о создании в России резерва силовиков для якобы помощи Минску.

Как передает БЕЛТА, Лукашенко отметил, что, по его мнению, Беларусь не нужна Западу. Он воспринимает страну якобы как "трамплин в Россию".

"Вы вчера слышали заявление нашего соседа и моего хорошего друга (Путина – Ред). Это же не потому, что россияне хотят защитить Беларусь. Слушайте, сами защитимся. Но мы с президентом России понимаем, что может быть, если мы прозеваем", – отметил он.

По словам Лукашенко, Беларусь может превратиться в театр военных действий, где "будут решаться не наши вопросы".

"Им (на Западе) не Беларусь нужна. Беларусь – это трамплин, как обычно, в Россию. Только не так, как Гитлер группу армий Центр бросил на Москву. Технологии другие. Надо сломить эту власть, которая есть, подсунуть другую, которая обратится к иностранному государству, чтобы ввели войска и оказали поддержку. Им нужен здесь рынок, где они будут торговать своей продукцией", – сказал политик.

Вместе с тем, Лукашенко заявил, что договорился с Путиным об использовании совместной группировки войск в случае угрозы с Запада.

Кроме того, политик рассказал, что НАТО якобы перебросил к границе страны 18 американских F-16.

"Были под Берлином американские F-16 (самолеты), ну и пусть стоят там. Нет, они их перебросили сюда – 15-20 минут подлета до нашей территории. Для меня это как главнокомандующего – вопрос. 18 самолетов. Непонятно, что у них на подвесках. Может быть, ядерное оружие. Я исхожу из худшего варианта. Поэтому я должен был отреагировать", – сказал он.

"А чего в этот момент начали разворачивать части НАТО у наших границ? Прямо у границы развернули учения. Что я должен делать? Я тоже развернул у границ части, половину армии привел в боевую готовность. Это недешево", – отметил Лукашенко.

Напомним, 27 августа Путин заявил, что по просьбе Лукашенко в России был сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, который в случае необходимости окажет помощь Беларуси. Однако он может быть задействован, только если ситуация в республике выйдет из-под контроля.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко заявил, что протестам в его стране могли поспособствовать США. В то же время заверил, якобы в ближайшие дни "сможет решить проблему" с ситуацией в республике.