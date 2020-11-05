Лукашенко призвали остановить запуск "опасной" Белорусской АЭС

Литва призвала незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко остановить запуск "опасной" Белорусской атомной электростанции возле литовской границы.

Соответствующее заявление опубликовали на сайте Министерства иностранных дел Литвы. В нем говорится, что АЭС увеличивает ядерную и природоохранную угрозы для всей Европы.

"Литва осуждает безответственные действия Беларуси, которые увеличивают ядерную и природоохранную угрозы не только для самой Беларуси или Литвы, но и для всей Европы. Мы настоятельно рекомендуем Беларуси приостановить запуск АЭС до тех пор, пока не будут выполнены самые высокие стандарты ядерной безопасности и экологические требования", – пишет МИД.

Отметим, что первую в Беларуси АЭС строят с 2011 года в 18 км от белорусского города Островец и в 50 км от литовской столицы Вильнюс. Строительство не удовлетворяет Литву. Первый энергоблок БелАЭС начал свою работу во вторник, 3 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, вБеларуси в воскресенье, 1 ноября, состоялся Марш против террора. На улицы Минска вышли более 10 тыс. белорусов на протест против незаконно избранного президента Александра Лукашенко.