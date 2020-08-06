Лукашенко признался в любви к Украине и рассказал о сумских корнях

Лукашенко назвал себя украинцем и признался в любви к Украине. 112.ua

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что его корни "зарыты где-то между Киевом и Черниговом".

Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону. Журналист напомнил президенту Беларуси, что его дед родился на хуторе Понурка ныне Сумской области Украины.

"Сумской разве?.. Я думал, что мои корни зарыты где-то между Киевом и Черниговом", – ответил он.

Ведущий спросил Лукашенко, является ли он из-за этого "немножко украинцем".

"Ну, не немножко. Немножко украинцев не бывает, это крепко украинцы", – ответил Лукашенко.

Также он признался, что очень любит Украину и может ее по территории и по природе сравнить “с натяжкой” с Францией.

"Украина душевная. У Франции нет той души – ее разорвали, разболтали этой непонятной демократией, а Украина – душевная".

Как ранее писал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко признался, что его сын Николай является оппозиционером по отношению к власти.