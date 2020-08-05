Лукашенко признался, передаст ли власть сыну

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что категорически не видит сына Николая своим преемником во власти.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал журналист Дмитрий Гордон. Он сослался на слова самого белорусского лидера, сказанные во время интервью.

"Сегодня он рассказал такие вещи, которые прольют свет на новейшую историю целого ряда стран. Он почти не дает интервью, а для Youtube-каналов не давал никогда, это первое интервью президента Беларуси Youtube-каналу. Его сподвиг на это сын Николай, который является оппозиционным к власти человеком, как сказал сам Александр Григорьевич. Я задал Лукашенко вопрос, не видит ли он сына преемником, и он категорически сказал "нет, ни в коем случае, хочу, чтобы он жил спокойно и развивался", – рассказал Гордон.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, сын президента Беларуси Александра Лукашенко, 15-летний Николай стал звездой в сети после появления на параде Победы в Москве 24 июня.