Лукашенко признался, что приказал разогнать "обезумевшую толпу, проколотую наркотиками"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что приказал разогнать протестующих 25 октября в Минске, поскольку они якобы пытались захватить центр города.

Как сообщил TUT.by, Лукашенко прокомментировал протесты на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания. По его словам, когда участники уличных акций не смогли прорваться в центр, они пошли в спальные районы.

"Темно, люди перепуганы. Кто-то в семь часов вышел с детишками на улицу. Это что, нормально, когда толпа пьяная обезумевшая, проколотая наркотиками, прокуренная и пропитая – сотни человек ринулись в эти районы", – рассказал Лукашенко.

Он уточнил, что приказал милиции разгонять протестующих якобы для того, чтобы обезопасить людей.

"Что надо было делать милиции? Это был мой приказ, чтобы обезопасить людей. Начали вскрывать квартиры, ринулись туда, пришлось из квартир вытаскивать этих наркоманов", – заявил белорусский диктатор.

Он также добавил, что протестующим "нужна была картинка".

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 25 октября, истек срок объявленного оппозиционером Светланой Тихановской властям Беларуси "народного ультиматума". Однако три требования граждан не были выполнены. Накануне на улицы городов вышли тысячи протестующих, как и раньше, не обошлось без задержаний и применения спецсредств силовиками – светошумовых гранат и резиновых пуль.