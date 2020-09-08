Лукашенко признался, что не собирался выдавать вагнеровцев Украине

Александр Лукашенко, занимавший пять сроков подряд должность президента Беларуси, признал, что не собирался передавать задержанных членов частной военной компании "Вагнера" Украине.

Слова Лукашенко передал журналист радио "Говорит Москва" Роман Бабаян, который участвовал в интервью с ним.

Он уточнил, что Лукашенко отправил извиняться перед вагнеровцами своего сына.

"Я отправил своего сына, который работает советником по безопасности, чтобы он принес извинения перед этими людьми и спросил, куда они хотят уехать. Они сказали: "Мы хотим в Россию". И, собственно, они уехали", – приводит журналист его слова.

Также Лукашенко подчеркнул, что не выдал бы боевиков Украине, даже если бы Киев требовал этого.

Как сообщал OBOZREVATEL, боевики российской ЧВК "Вагнера" были задержаны в Беларуси 29 июля. Позднее выяснилось, что некоторые из них воевали на Донбассе и внесены в базу военных преступников на сайте "Миротворец".

Офис генерального прокурора Украины направил Минску запрос об аресте тех, кто участвовал в войне на Донбассе.

Изначально Лукашенко пообещал, что выдаст указанных лиц Украине, но при условии, что будут предоставлены доказательства их вины. Однако позднее он выдал почти всех их России.