Лукашенко признался, что "не парится" из-за больных СOVID-19 в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что не особо "парится" из-за зараженных коронавирусом в стране.

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По его словам, ситуация по заболеваемости пневмониями более важна, чем с COVID-19. Об этом сообщают "Бел Новости".

"Если откровенно, анализируя все вот эти вот ваши "простыни", которые вы мне присылаете каждое утро и вечер, я особо не парюсь по поводу выявленных коронавирусных больных", – заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко

По мнению Лукашенко, чем больше в стране людей тестируют на COVID-19, тем больше получают зараженных. От общего количества проведенных тестов это якобы получается 9% инфицированных.

"Так вот, что меня больше всего настораживает и я меньше переживаю за вот эти выявляемые заболевания: не всегда тесты дают точные показатели. И уже мне из разных мест – из больниц, лабораторий, приходит эта информация", – сказал президент Беларуси.

Он подчеркнул, что обращать внимание нужно на пневмонии. Ведь в стране наблюдается прирост пневмоний к уровню прошлого года – на 40-50 человек за 4 месяца.

"Такой показатель – это мизер для нашей системы здравоохранения", – добавил Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, белорусские медики рассказали, что из-за вспышки коронавируса в больницах страны начался "ад" и всем пришлось перейти на усиленный режим работы.