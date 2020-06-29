Лукашенко признался, что "дал сигнал" задержать своего оппонента на выборах

Президент Беларуси Александр Лукашенко признался, что дал сигнал задержать своего политического оппонента Александра Тихановского.

Об этом он заявил в эфире телеканала Беларусь 1, передает TUT.by. По его словам, Тихановский и другие кандидаты в президента "расшатывают ситуацию" в стране.

"Да, я им дал сигнал с Тихановским. Я что-то не так сделал? Я переживал за свою страну, за которую я до сих пор отвечаю. И я всегда буду отвечать, в любой роли", – сказал Лукашенко.

Он заявил, что его оппоненты "доводят людей до белого каления", после чего "идет наступление на действующую власть и происходит слом власти".

Сергей Тихановский, фото - rfi.fr

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Лукашенко заявил, что граждане страны "не созрели" для того, чтобы голосовать на выборах за женщин.