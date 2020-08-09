Лукашенко пришел на выборы с сыном: встречали гармошкой и цветами. Видео

Президент Беларуси Александр Лукашенко проголосовал на выборах. Он пришел на участок, который расположен в Национальном университете физического воспитания.

Судя по кадрам, обнародованных телеканалом "Беларусь 24", Лукашенко встречали с цветами и музыкальным сопровождением – музыканты играли на гармошке (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

На участке, где голосовал Лукашенко, играла гармошка Скриншот видео

Президента Беларуси встретили с цветами Скриншот видео

На выборы с Лукашенко приехал его сын Коля Скриншот видео

Примечательно, что на голосование президент Беларуси как всегда приехал со своим сыном Николаем. Однако в кабинку для голосования отправился сам.

Ставя подписи в документах, Лукашенко улыбался и шутил с членами избирательной комиссии. Судя по звуку на видео, в зале присутствовало множество фотокорреспондентов, которые ожидали Лукашенко на участке.

Александр Лукашенко шутил с членами избирательной комиссии Скриншот видео

Президент Беларуси проголосовал на выборах Скриншот видео

Лукашенко встретили с цветами Скриншот видео

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