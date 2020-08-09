Лукашенко пришел на выборы с сыном: встречали гармошкой и цветами. Видео

Виктория Довгань Мир 12:39, 9.08.2020 Обновлено: 12:48, 9.08.2020

Президент Беларуси Александр Лукашенко проголосовал на выборах. Он пришел на участок, который расположен в Национальном университете физического воспитания.

Судя по кадрам, обнародованных телеканалом "Беларусь 24", Лукашенко встречали с цветами и музыкальным сопровождением – музыканты играли на гармошке (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

На участке, где голосовал Лукашенко, играла гармошка
Скриншот видео
Президента Беларуси встретили с цветами
Скриншот видео
На выборы с Лукашенко приехал его сын Коля
Скриншот видео

Примечательно, что на голосование президент Беларуси как всегда приехал со своим сыном Николаем. Однако в кабинку для голосования отправился сам.

Ставя подписи в документах, Лукашенко улыбался и шутил с членами избирательной комиссии. Судя по звуку на видео, в зале присутствовало множество фотокорреспондентов, которые ожидали Лукашенко на участке.

Александр Лукашенко шутил с членами избирательной комиссии
Скриншот видео
Президент Беларуси проголосовал на выборах
Скриншот видео
Лукашенко встретили с цветами
Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 9 августа в Беларуси стартовали выборы президента страны. Накануне в Минск стянули военную технику, правоохранителей перевели на усиленный вариант службы.

  • В выборах участвуют пять кандидатов: действующий президент Александр Лукашенко, жена оппозиционера Сергея Тихановского Светлана Тихановская, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.

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