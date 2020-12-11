Причина – не коронавирус: в Беларуси пояснили, почему Лукашенко решил закрыть границу

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решил временно закрыть границу не из-за коронавируса, а чтобы усилить контроль за перемещением граждан: не выпустить свидетелей жестких протестов и силовиков из страны.

Об этом OBOZREVATEL сказал белорусский аналитик Андрей Елисеев, комментируя решение властей Беларуси с 20 декабря временно приостановить выезд через наземные пункты пропуска, якобы из-за пандемии COVID-19.

"Серьезное прикрытие границы точно не связано с коронавирусом, хоть эпидемия действительно распространяется. Резкое сокращение миграционных потоков позволит проводить более щепетильный персональный контроль на границе за возможным "побегом" силовиков и тщательно контролировать перемещение граждан в общем", – сказал он.

По его словам, власти также хотят максимально осложнить выезд пострадавших и свидетелей протестов из Беларуси, чтобы предупредить судовые процессы в отношении белоруской власти. Кроме того, объявляя о временном закрытии границ, бунтующим специалистам, по сути, дали 10 дней на сборы для выезда.

Напомним, что власти Беларуси 30 октября уже устанавливали правила въезда и выезда со страны, чтобы "минимизировать внешние инфекционные риски". Въезд в страну разрешался ограниченным категориям иностранцев и только через аэропорт, а белорусов обязали соблюдать 10-дневный карантин по прибытию в страну.

Через границу с Литвой, например, многие белорусы ездили в европейские страны, называв аэропорт Вильнюса "Минск-3".

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 6 декабря, в городах Беларуси прошли Марши воли против нелегитимной власти. Задержаны сотни демонстрантов.