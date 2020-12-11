Причина – не коронавирус: в Беларуси пояснили, почему Лукашенко решил закрыть границу

Obozrevatel
Obozrevatel
Мир
6,0 т.
Белорусские власти приостанавливают выезд граждан через наземные границы страны

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко решил временно закрыть границу не из-за коронавируса, а чтобы усилить контроль за перемещением граждан: не выпустить свидетелей жестких протестов и силовиков из страны.

Об этом OBOZREVATEL сказал белорусский аналитик Андрей Елисеев, комментируя решение властей Беларуси с 20 декабря временно приостановить выезд через наземные пункты пропуска, якобы из-за пандемии COVID-19.

"Серьезное прикрытие границы точно не связано с коронавирусом, хоть эпидемия действительно распространяется. Резкое сокращение миграционных потоков позволит проводить более щепетильный персональный контроль на границе за возможным "побегом" силовиков и тщательно контролировать перемещение граждан в общем", – сказал он.

По его словам, власти также хотят максимально осложнить выезд пострадавших и свидетелей протестов из Беларуси, чтобы предупредить судовые процессы в отношении белоруской власти. Кроме того, объявляя о временном закрытии границ, бунтующим специалистам, по сути, дали 10 дней на сборы для выезда.

Напомним, что власти Беларуси 30 октября уже устанавливали правила въезда и выезда со страны, чтобы "минимизировать внешние инфекционные риски". Въезд в страну разрешался ограниченным категориям иностранцев и только через аэропорт, а белорусов обязали соблюдать 10-дневный карантин по прибытию в страну.

Через границу с Литвой, например, многие белорусы ездили в европейские страны, называв аэропорт Вильнюса "Минск-3".

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 6 декабря, в городах Беларуси прошли Марши воли против нелегитимной власти. Задержаны сотни демонстрантов.

БеларусьПротесты в БеларусиАндрей ЕлисеевАлександр Лукашенко