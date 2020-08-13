Лукашенко принял все условия Путина о поглощении Беларуси, – политолог Соловей

Лукашенко согласился на все предложения Путина.

В среду, 12 августа, президенты Беларуси Александр Лукашенко и России Владимир Путин обсудили создание "союзного государства".

Как сообщил в Facebook российский политолог Валерий Соловей, они поговорили по телефону о ситуации в Беларуси и дальнейшем взаимодействии.

"Лукашенко полностью согласился на все предложения Кремля по союзному государству", – отметил Соловей.

При этом он утверждает, что в Москву Лукашенко лететь не собирался.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, что объединение в "союзное государство" с Россией беларусы не воспримут даже при самых выгодных условиях.

Сам Гордон считает, что Путин ненавидит Лукашенко, потому что он нарушил его планы.